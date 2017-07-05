Подобрать изображений для статей + публикация статей

Добрый день, уважаемые дизайнеры. Возможно у кого-нибудь есть подписка на Шуттере. Нужно скачать с десяток изображений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек для поиска картинок к статьям и последующей публикации статей в Wordpress.
Обязательно:
- Опыт работы в Photoshop для изменения размеров, сохранения "для web", уникализации картинок, если нужно.
- Умение искать картинки с высокой уникальностью
Задача:
- Вы получаете вордовские файлы со статьями.
- Необходимо наполнить статьи изображениями.
- В каждой статье будет примерно 5-8 картинок.
- Картинки необходимо подбирать по смыслу текста.
- Вторым этапом - публикация статьи на сайте.
Объем и оплата:
- 30 статей. Если все будет хорошо, то найду для вас еще работу.
- оплата по 10 руб. за картинку + 10 руб за 1 к. знаков публикации.
Сначала я дам 1 статью для теста (только подбор картинок). Если нормально справляетесь, то даю остальные.
Более подробно по техническим тонкостям при личном общении с кандидатами.
Тест на внимательность - напишите в ответе "я прочитал(а) задание, и мне все понятно"
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