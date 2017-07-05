Подобрать изображений для статей + публикация статей

Наполнение сайтовЗакрыт25 заявок358 просмотров
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Нужен человек для поиска картинок к статьям и последующей публикации статей в Wordpress.

Обязательно:

- Опыт работы в Photoshop для изменения размеров, сохранения "для web", уникализации картинок, если нужно.

- Умение искать картинки с высокой уникальностью

Задача:

- Вы получаете вордовские файлы со статьями.

- Необходимо наполнить статьи изображениями.

- В каждой статье будет примерно 5-8 картинок.

- Картинки необходимо подбирать по смыслу текста.

- Вторым этапом - публикация статьи на сайте.

Объем и оплата:

- 30 статей. Если все будет хорошо, то найду для вас еще работу.

- оплата по 10 руб. за картинку + 10 руб за 1 к. знаков публикации.

Сначала я дам 1 статью для теста (только подбор картинок). Если нормально справляетесь, то даю остальные.

Более подробно по техническим тонкостям при личном общении с кандидатами.

Тест на внимательность - напишите в ответе "я прочитал(а) задание, и мне все понятно"

6 лет назад
olia_solo
Ольга 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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