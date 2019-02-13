Скачать изображения с шуттера

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Добрый день, уважаемые дизайнеры. Возможно у кого-нибудь есть подписка на Шуттере. Нужно скачать с десяток изображений. 

5 лет назад
natuss_81
Наталья 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
La_Jokero
Богдан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$10
1 день
WMZ
Богдан сделал работу без предоплаты, выполнил все быстро и без лишних нервов. Обязательно сохраню у себя его контакты, чтобы в дальнейшем обращаться за помощью.
Отлично сработались с Натальей. Ясно поставленная задача, своевременная оплата. Все прошло отлично. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.