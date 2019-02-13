Скачать изображения с шуттера

Составлять небольшие описания к программам ([b]копипаст с других сайтов[/b] + редактирование) - [b]текст неуникальный[/b] [list][*]Текст брать с сайтов , которые в ТОП 15 по основному запросу в Яндекс [*]Текст описания должен быть составлен не менее чем из ...