Публикация 200+ статей на сайт

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Здравствуйте. 

Ищем контент-менеджера с опытом работы от 2-лет. 

Требования: 

- хорошее знание CMS wordpress

- умения работать с мега тегами

- грамотность

Желательно: 

- Знание и понимание того, что такое перелинковка

- опыт работы в контентных сайтах 

Средняя длина статьи: 12.000 символов. Есть плагины "помощники" для ускорения работы.

Стоимость работы предлагаю обсудить лично. 

Жду вашего ответа, с уважением, Евгений

6 лет назад
EFilatov
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад