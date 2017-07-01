Публикация 200+ статей на сайт

Составлять небольшие описания к программам ([b]копипаст с других сайтов[/b] + редактирование) - [b]текст неуникальный[/b] [list][*]Текст брать с сайтов , которые в ТОП 15 по основному запросу в Яндекс [*]Текст описания должен быть составлен не менее чем из ...
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Здравствуйте.
Ищем контент-менеджера с опытом работы от 2-лет.
Требования:
- хорошее знание CMS wordpress
- умения работать с мега тегами
- грамотность
Желательно:
- Знание и понимание того, что такое перелинковка
- опыт работы в контентных сайтах
Средняя длина статьи: 12.000 символов. Есть плагины "помощники" для ускорения работы.
Стоимость работы предлагаю обсудить лично.
Жду вашего ответа, с уважением, Евгений
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