Написать контент для сайта и подобрать картинки

Добрый день! Нужно разместить изображения на 2х лендингах и добавить к ним описания (имя, компания, город) Предварительно изображения нужно отредактировать под общие форматы и наложить водяной знак (предоставлю) Ссылка на первый лендинг - https://goo.gl/L6tU9r Размещать изображения нужно в блок с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт уже находиться в разработке. Для него нужно написать контент и подобрать картинки. Материал для написания контента есть. Текст должен быть уникальным, читаемым, привлекаемым.
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