Разместить изображения на 2х лендингах без CMS

Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Нужно разместить изображения на 2х лендингах и добавить к ним описания (имя, компания, город)

Предварительно изображения нужно отредактировать под общие форматы и наложить водяной знак (предоставлю)

Ссылка на первый лендинг - https://goo.gl/L6tU9r

Размещать изображения нужно в блок с отзывами и логотипами клиентов

Всего 6 наборов изображений для 1го лендинга и 9 для второго. Структура блока на втором лендинге идентична

Срок 1 день

Бюджет предлагайте

6 лет назад
Nik9191
Никита 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Ссылочная масса. Работа для Женщины

    $16

    Ищу исполнителя. Работа исключительно для женщин. 50 кликабельных ссылок - 1000р. В день по 10-15 ссылок. Оплата на Сбер по факту выполнения. Необходимо написать одно-два осмысленных предложения с кликабельной ссылкой на одну из статей (ЛЮБУЮ) сайта http://idealnaya-ya.ru ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Достать flash игры!

    Нужно достать flash игры с одного сайта! (рассказать как это сделать) cheatground ру проблема в том что когда скачиваешь игру и открываешь его он не работает

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенос контента с netcat на wordpress

    Техническое задание:  В наличии имеется сайты по адресам akron-alliance.ru и akron-group.ru (на обоих примерно по поддоменов), которые работают на движке net cat.  Требуется;  1 Перенести контент из бд неткат на вордпресс  2 Настроить урл как на старом сайте

    WordPress
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разместить объявление на тематических ресурсах

    разместить объявление на тематических ресурсах  тема ремонт квартир, домов, офисов  регион москва и московская область  сообщите цену, сроки и кол-во сайтов на которых готовы разместить объявления сайты ищите сами, дам почту рабочую и телефон там где нужна регистрация

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Заполнение сайта продукцией

    Добрый день. Необходимо заполнить сайт (конструктор) товарами: фото (возможно с небольшой корректировкой рисунка, берется с сайта поставщика), размеры, цвета, краткое описание. Вся информация имеется на сайтах поставщиков, необходимо просто перенести ее на наш.  Какова стоимость подобной работы?

    Наполнение сайтов38 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенос контента

    [list=1][*]Заменить картинки на слайдере на те, что на старом сайте  [*]Преимущества [url=http://joxi.ru/V2V5j4aF0xKpjm]http://joxi.ru/V2V5j4aF0xKpjm[/url] заполнить новыми[*][url=http://joxi.ru/8AnzjdGtqjy14A]http://joxi.ru/8AnzjdGtqjy14A[/url] - сюда вынести несколько услуг [url=http://joxi.ru/12MevEBt4Mkqj2]http://joxi.ru/12MevEBt4Mkqj2[/url] [*][url=http://joxi.ru/MAjzjQGtv4kR6A]http://joxi.ru/MAjzjQGtv4kR6A[/url] - в этот блок вынести несколько этих разделов [url=http://joxi.ru/gmvYKn3FxL1xLr]http://joxi.ru/gmvYKn3FxL1xLr[/url] [*]Текст для формы [url=http://joxi.ru/a2XWvbxiy14yqm]http://joxi.ru/a2XWvbxiy14yqm[/url]: В каталоге нет того типа деталей, который вам требуется? - Отправьте ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить товар на сайт

    Здравствуйте, занимаемся производством чехлов для телефонов. В данный момент сделали сайт, нужен человек, который добавит на него товар. http://iq-case.ru/  - сам сайт, карточки товара можно посмотреть на нем.

    Наполнение сайтов32 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание лендосайта

    [b]Создание лендосайта[/b] Сайт донор [url=http://www.remontprofi.ru/]http://www.remontprofi.ru[/url]  лидер по показателям посещаемости проведенного аудита и еще один [url=http://remontfin.ru/]http://remontfin.ru[/url]  на втором месте.   Надопреобразовать контент в формат лендосайта, [url=http://www.remontprofi.ru/]http://www.remontprofi.ru[/url]выделить смыслы и  преимущества добавитьсобственные и отстроиться от конкурентов. Бриф впроцессе заполнения, но все что ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад