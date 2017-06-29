Разместить изображения на 2х лендингах без CMS

Добрый день!

Нужно разместить изображения на 2х лендингах и добавить к ним описания (имя, компания, город)

Предварительно изображения нужно отредактировать под общие форматы и наложить водяной знак (предоставлю)

Ссылка на первый лендинг - https://goo.gl/L6tU9r

Размещать изображения нужно в блок с отзывами и логотипами клиентов

Всего 6 наборов изображений для 1го лендинга и 9 для второго. Структура блока на втором лендинге идентична

Срок 1 день

Бюджет предлагайте