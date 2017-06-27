Создание лендосайта

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Создание лендосайта

Сайт донор http://www.remontprofi.ru  лидер по показателям посещаемости проведенного аудита и еще один http://remontfin.ru  на втором месте.

 

Надопреобразовать контент в формат лендосайта, http://www.remontprofi.ruвыделить смыслы и  преимущества добавитьсобственные и отстроиться от конкурентов.

Бриф впроцессе заполнения, но все что у донора, все актуально и для нас.

Возможно мыдобавим немного своих преимуществ после заполнения брифа.

 

Чтонеобходимо сделать:

1.   Работамаркетолога по разработке УТП и определению ключевых смыслов. Выстраивание Базы

подписчиков (учесть при создании проектировании сайта). Надо отстроиться от

конкурентов.

2.   Проектированиесайта (Создание прототипа)

3.   Созданиесовременного и уникального дизайна сайта, соответствующий нише бизнеса (дизайн

нужен высокого уровня). Так же нужны рекомендации и комментарии для

верстальщика.

4.   Кроссбраузерная верстка садаптацией под мобильные телефоны и планшеты

5.   Разработкамобильной версии для ПК, телефонов и планшетов

6.   SEOКопирайтинг (написаниепродающих текстов)

7.   Графическийи видеоконтент (возможно инфографика)

8.   Разработка Логотипакомпании

9.   Разработкафирменного названия компании/бренда (Нейминг)

10.  Разработка фирменного стиля компании

11.  Установка и настройка Яндекс.Метрики иВебвизора

12.  Настройка целей Яндекс.Метрики

13.  Настройка обработки UTM -меток

14.  Базовая SЕО-оптимизация ЛэндингПейдж/Сайта;

15.  Интеграция сервиса сквозной аналитики RoiStat

16.  Интеграция с IP-телефонией

17.  Интеграция живого консультанта

18.  Интеграция с CRM системой

19.  Настройка e-mail уведомлений на почтуо получении заявок

20.  Настройка SMS-уведомлений на телефон

21.  Оценить ориентировочную стоимость исроки работ

22.  Установить SSL сертификат

 

На всякий случайТОП 5 конкурентов отобраны по посещаемости, проведенному времени на сайте и

кол-ву отказов за период 3 мес. с помощью similarweb.com

www.remontprofi.ru   78

remontfin.ru    72

avalremont.ru 55

art-remont.ru  31

gosremo.ru     17

 

Вот ключи по которым они были отобраныв результате аудита:

 

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6 лет назад
Promomotor
45 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад