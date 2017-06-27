Создание лендосайта

Сайт донор http://www.remontprofi.ru лидер по показателям посещаемости проведенного аудита и еще один http://remontfin.ru на втором месте.

Надопреобразовать контент в формат лендосайта, http://www.remontprofi.ruвыделить смыслы и преимущества добавитьсобственные и отстроиться от конкурентов.

Бриф впроцессе заполнения, но все что у донора, все актуально и для нас.

Возможно мыдобавим немного своих преимуществ после заполнения брифа.

Чтонеобходимо сделать:

1. Работамаркетолога по разработке УТП и определению ключевых смыслов. Выстраивание Базы

подписчиков (учесть при создании проектировании сайта). Надо отстроиться от

конкурентов.

2. Проектированиесайта (Создание прототипа)

3. Созданиесовременного и уникального дизайна сайта, соответствующий нише бизнеса (дизайн

нужен высокого уровня). Так же нужны рекомендации и комментарии для

верстальщика.

4. Кроссбраузерная верстка садаптацией под мобильные телефоны и планшеты

5. Разработкамобильной версии для ПК, телефонов и планшетов

6. SEOКопирайтинг (написаниепродающих текстов)

7. Графическийи видеоконтент (возможно инфографика)

8. Разработка Логотипакомпании

9. Разработкафирменного названия компании/бренда (Нейминг)

10. Разработка фирменного стиля компании

11. Установка и настройка Яндекс.Метрики иВебвизора

12. Настройка целей Яндекс.Метрики

13. Настройка обработки UTM -меток

14. Базовая SЕО-оптимизация ЛэндингПейдж/Сайта;

15. Интеграция сервиса сквозной аналитики RoiStat

16. Интеграция с IP-телефонией

17. Интеграция живого консультанта

18. Интеграция с CRM системой

19. Настройка e-mail уведомлений на почтуо получении заявок

20. Настройка SMS-уведомлений на телефон

21. Оценить ориентировочную стоимость исроки работ

22. Установить SSL сертификат

На всякий случайТОП 5 конкурентов отобраны по посещаемости, проведенному времени на сайте и

кол-ву отказов за период 3 мес. с помощью similarweb.com

www.remontprofi.ru 78

remontfin.ru 72

avalremont.ru 55

art-remont.ru 31

gosremo.ru 17

Вот ключи по которым они были отобраныв результате аудита:

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