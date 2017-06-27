Разместить 50 новостей на сайте

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Нужно разместить 50 новостей на сайте с датой публикации 1 новость в 2 дня, то есть размещаете новость и ставите дату 28 июня у следующей новости 30 июня и так далее.

У новости: дата, картинка, краткая новость, полная новость.

Пример: http://zestword.ru/citaty-iz-filmov/29367-citaty-zveropolis-zootopia-2016.html

Ваши новости по аналогии. Полный копипаст: картинку с интернета, цитаты с любого ресурса. У новости должно быть не менее 10-13 цитат. Вам нужно будет зарегистрироваться на портале zestword.ru. Тематика новостей: цитаты из фильмов, сериалов, ток шоу, книг, песен.

Укажите стоимость и сроки? ( выбор будет сделан в пользу наименьшей цены. так как никакой сложности нет. просто "нудный копипаст")

6 лет назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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