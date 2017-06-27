Promomotor

Андрей Селимов Promomotor

 
45 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание лендосайта

    [b]Создание лендосайта[/b] Сайт донор [url=http://www.remontprofi.ru/]http://www.remontprofi.ru[/url]  лидер по показателям посещаемости проведенного аудита и еще один [url=http://remontfin.ru/]http://remontfin.ru[/url]  на втором месте.   Надопреобразовать контент в формат лендосайта, [url=http://www.remontprofi.ru/]http://www.remontprofi.ru[/url]выделить смыслы и  преимущества добавитьсобственные и отстроиться от конкурентов. Бриф впроцессе заполнения, но все что ...

    Дизайн сайтаИнфографика
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад