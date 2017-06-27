Перенос контента

Здравствуйте, занимаемся производством чехлов для телефонов. В данный момент сделали сайт, нужен человек, который добавит на него товар. http://iq-case.ru/ - сам сайт, карточки товара можно посмотреть на нем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Заменить картинки на слайдере на те, что на старом сайте
- Преимущества http://joxi.ru/V2V5j4aF0xKpjm заполнить новыми
- http://joxi.ru/8AnzjdGtqjy14A - сюда вынести несколько услуг http://joxi.ru/12MevEBt4Mkqj2
- http://joxi.ru/MAjzjQGtv4kR6A - в этот блок вынести несколько этих разделов http://joxi.ru/gmvYKn3FxL1xLr
- Текст для формы http://joxi.ru/a2XWvbxiy14yqm: В каталоге нет того типа деталей, который вам требуется? - Отправьте ваше техническое задание! - кнопку заменить на Отправить, по возможности добавить в форму прикрепление документа
- Убираем или закрываем при возможности http://joxi.ru/LmGyvJ8HRelegA
- Убираем или закрываем при возможности http://joxi.ru/J2b4jb9C4XVXvr
- http://joxi.ru/LmGyvJ8HRelwgA
- Контакты привести к контактам со старого сайта
- Перенести контент в Услуги и Поковки со старого сайта
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