Внесение текстовых правок на страницы сайта

Наполнение сайтовЗакрыт25 заявок268 просмотров
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Всем привет. 

Требуется внести текстовые правки в контент сайта: 

Изменить текст, изменить title страницы, и т.д. На каждую страницу требуется около 1-3 минут времени. Около 60 страниц.

6 лет назад
uuzlyj
Евсеев 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
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