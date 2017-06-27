Достать flash игры!

[list=1][*]Заменить картинки на слайдере на те, что на старом сайте [*]Преимущества [url=http://joxi.ru/V2V5j4aF0xKpjm]http://joxi.ru/V2V5j4aF0xKpjm[/url] заполнить новыми[*][url=http://joxi.ru/8AnzjdGtqjy14A]http://joxi.ru/8AnzjdGtqjy14A[/url] - сюда вынести несколько услуг [url=http://joxi.ru/12MevEBt4Mkqj2]http://joxi.ru/12MevEBt4Mkqj2[/url] [*][url=http://joxi.ru/MAjzjQGtv4kR6A]http://joxi.ru/MAjzjQGtv4kR6A[/url] - в этот блок вынести несколько этих разделов [url=http://joxi.ru/gmvYKn3FxL1xLr]http://joxi.ru/gmvYKn3FxL1xLr[/url] [*]Текст для формы [url=http://joxi.ru/a2XWvbxiy14yqm]http://joxi.ru/a2XWvbxiy14yqm[/url]: В каталоге нет того типа деталей, который вам требуется? - Отправьте ...