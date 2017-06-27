Ссылочная масса. Работа для Женщины

Ищу исполнителя. Работа исключительно для женщин. 50 кликабельных ссылок - 1000р. В день по 10-15 ссылок. Оплата на Сбер по факту выполнения.

Необходимо написать одно-два осмысленных предложения с кликабельной ссылкой на одну из статей (ЛЮБУЮ) сайта http://idealnaya-ya.ru и опубликовать на любом тематическом ресурсе или форуме, где он не будет удалён. Но это не должны быть соц сети.

Ресурс под размещение должен соответствовать женской тематике, с нормальной посещаемостью и тиц не менее 10.

Внимание! Оплачиваю только кликабельные ссылки, которые не будут удалены за время проверки. Выбирайте подходящий ресурсы. Для проверки работы вы предоставите мне список (в эксель формате) из ссылок на страницы сайтов и форумов, где оставили ссылки на сайт http://idealnaya-ya.ru