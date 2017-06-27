Ссылочная масса. Работа для Женщины

$16
Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка234 просмотра
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Ищу исполнителя. Работа исключительно для женщин. 50 кликабельных ссылок - 1000р. В день по 10-15 ссылок. Оплата на Сбер по факту выполнения.

Необходимо написать одно-два осмысленных предложения с кликабельной ссылкой на одну из статей (ЛЮБУЮ) сайта http://idealnaya-ya.ru и опубликовать на любом тематическом ресурсе или форуме, где он не будет удалён. Но это не должны быть соц сети.

Ресурс под размещение должен соответствовать женской тематике, с нормальной посещаемостью и тиц не менее 10.

Внимание! Оплачиваю только кликабельные ссылки, которые не будут удалены за время проверки. Выбирайте подходящий ресурсы. Для проверки работы вы предоставите мне список (в эксель формате) из ссылок на страницы сайтов и форумов, где оставили ссылки на сайт http://idealnaya-ya.ru 

6 лет назад
MamaAisha
Айша 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
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