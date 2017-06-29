Статистика + Аналитика - Сбор и обновление аналитических источников

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Дано: перечень ниш/ отраслей/ индустрий (25+) для выбора источников и сбора данных.Шаблон-структура для хранения данных.Задача:1.Найти по категориям источники данных (минимум 10 статистически значимых источников в каждой из категорий).2.Из выбранных источников выявить:- Категории- Критерии- Метрики - Фильтры- Факты- Цифры- Построить медианные, средние значения и “вилки”3.Внести/ загрузить собранные данные в шаблон-структуру (форму)4.Повторить процедуру по каждому источнику за период (раз в месяц/ квартал - в зависимости от типа данных и скорости обновления источника).

6 лет назад
chesnokovahr
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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