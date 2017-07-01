Наполнение на Вордпресс + составление неуникального описания

$15
Наполнение сайтовЗакрыт16 заявок336 просмотров
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Составлять небольшие описания к программам (копипаст с других сайтов + редактирование) - текст неуникальный

  • Текст брать с сайтов , которые в ТОП 15 по основному запросу в Яндекс
  • Текст описания должен быть составлен не менее чем из 3 источников( сайтов)
  • Вписывать ключевые слова  (3-6), , нужно охватить как можно больше ключевых фраз, при этом нормы русского языка должны быть соблюдены
  • Прописывать Заголовок записи
  • Вставить текст описания в запись с параграфами,  мусорного кода быть не должно
  • Задавать иконку для записи , ( картинки уже загружены на сервер, не нужно искать в сети)
Цена за одну сделанную запись с описанием 18  руб
6 лет назад
lebrons
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад