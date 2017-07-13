Наполнение магазина напольных покрытий.

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Привет Коллеги!

Нужен помощник для заполнения товарными позициями интернет магазина.

Задача для одной товарной позиции:

Выложить 5-10 фото товарной позиции

Написать по шаблону метатеги

Присвоить категории

Внести 10+ атрибутов товарной позиции

Движек OpenCart

Пишите пожалуйста цену за 1 товарную позицию. 

6 лет назад
misha_evro
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
nataliya_nau
Наталья 
39 летИрландия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад
$18
2 дня
Быстро и четко. Сообразительный и инициативный исполнитель. Работая с Наталией Вам не придется разжевывать все до мелочей...
Михаил всё подробно и терпеливо объяснил, всегда был на связи, рассчитался в день сдачи-приема работы. Идеальный заказчик! Спасибо за приятное сотрудничество)