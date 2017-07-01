Размещение товаров на Яндекс Маркете

Добрый день! Нужно разместить изображения на 2х лендингах и добавить к ним описания (имя, компания, город) Предварительно изображения нужно отредактировать под общие форматы и наложить водяной знак (предоставлю) Ссылка на первый лендинг - https://goo.gl/L6tU9r Размещать изображения нужно в блок с ...