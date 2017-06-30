Сайт уже находиться в разработке. Для него нужно написать контент и подобрать картинки. Материал для написания контента есть. Текст должен быть уникальным, читаемым, привлекаемым.
Написать 5 текстов (рерайт) +наполнить прайси сертификат Стоматология
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт - http://stomat4431.tmweb.ru/services/
Нужно написать 5 небольших текстов по услугам и о компании
Наполнить прайс лист (40 строчек)
Наполнить сертификаты (20 шт)
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