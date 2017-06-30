Написать 5 текстов (рерайт) +наполнить прайси сертификат Стоматология

$5
Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок155 просмотров
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Есть сайт - http://stomat4431.tmweb.ru/services/

Нужно написать 5 небольших текстов по услугам и о компании 

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6 лет назад
fanya73
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад