Требуется заполнение готовых карточек товара на сайте обуви (только добавление фото и создание комбинаций: размерный ряд+цвет). Вся остальная информация уже присутствует в карточках товара. Требуется заполнить 2000-2500 карточек в минимальные сроки. Cnjbvjcnm 2,5 руб. за карточку.

При обращении указывайте реальный сроки исполнения.

Без указанных сроков заявки рассматриваться не будут.