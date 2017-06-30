Заполнение готовых карточек товара на сайте

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Требуется заполнение готовых карточек товара на сайте обуви (только добавление фото и создание комбинаций: размерный ряд+цвет). Вся остальная информация уже присутствует в карточках товара. Требуется заполнить 2000-2500 карточек в минимальные сроки.  Cnjbvjcnm 2,5 руб. за карточку.

При обращении указывайте реальный сроки исполнения.  

Без указанных сроков заявки рассматриваться не будут.

6 лет назад
guest_1498810074629
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад