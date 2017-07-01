Поиск товаров на Amazon

$8
Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки310 просмотров
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Надо найти от 5 товаров по описанию в ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1SmVUaAO6LiMK0oMfCiY6tzH7pDooVbhyczzWpnh2oMk/edit

   Для выполнения задания: 

- изучите ТЗ целиком, дайте обратную связь о понимании задания. Важно задавать много вопросов!

- изучите таблицу с примерами

- создайте google таблицу по такому же шаблону и внесите туда результаты вашего поиска. 

- назовите таблицу “Выполненное ТЗ по монополиям: ФИ”, откройте доступ на редактирование, отправьте ссылку для проверки.

6 лет назад
MaxLko
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад