Наполнить контентом интернет магазин "Товары для животных"

Сайт на MODX, надо заполнить карточки товара. Внимательно прочтите инструкцию. На первый взгляд всё сложно и запутанно, но немного разобравшись, всё оказывается довольно-таки просто. Оплата 5 руб. за карточку, общий объём – около 1000 карточек. Сначала делаем тестовое задание и если всё нормально, то берёмся за весь объём. Срок – 10 дней.