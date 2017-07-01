Размещение отзывов на: гуглмапс + трипадвизор + янд.мапс

Необходимо разместить отзывы с действующих аккаунтов, на которых уже были отзывы (прошу высылать скрины отзывов с аккаунта для подтверждения их активности. Например: https://pastenow.ru/8c204c20d89095db61b118f62041968a).

Отзывы и фотографии я предоставляю. Размещение на протяжении двух месяцев.

Общее количество отзывов:

трипадвизор - 9

гуглмапс - 2

янд. мапс - 6

Оплата после прохождения отзывом модерации сайта.

Цена размещения:

трипадвизор и гуглмапс - 0,5$ / штуку.

янд.мапс - 0,3$/шт.

Возможно частичное выполнение заказа.