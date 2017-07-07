Наполнение сайта на MODx Evo

нужен человек со знанием html, хотя бы базовым.

Нужно создать и заполнить 18 страниц сайта на MODx Evo. Контент предоставляется в формате word.

Нужно выдрать из него картинки (39 шт) и уменьшить через фотошоп (сделать ресайз и сохранять через Save for Web & Devices).

Картинкам нужно будет прописать маленькие размеры в html и сделать ссылками на просмотр в полном размере.

Текст напрямую из word вставлять нельзя (генерируется очень много лишней мусорнорной разметки). Желательно вставлять из word сначала сюда http://ckeditor.com/features и отсюда уже брать html.

Заявки без сроков и цены не рассматриваются.