Наполнение сайта по сельхозтехнике "под ключ"

нужен человек со знанием html, хотя бы базовым. Нужно создать и заполнить 18 страниц сайта на MODx Evo. Контент предоставляется в формате word. Нужно выдрать из него картинки (39 шт) и уменьшить через фотошоп (сделать ресайз и ...