Разместить кампанию в википедии

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки154 просмотра
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Есть сайт украинского завода https://energetik.ua/. Есть статья с описанием типа биографии.

Нужно разместиться в википедии и не получить отказ.

Требуется гарантированное попадание в википедию без отказа.

Укажите В ПРОЕКТ стоимость и СРОК выполнения задачи.

6 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
день назад
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