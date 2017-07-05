Собрать аккаунты губернаторов

$8
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Собрать данные по соцсетям всех губернаторов и администраций регионов 

Данные по http://governors.ru/ + актуализировать по Википедия (назначения на текущий момент)

Найти все аккаунты

(Вконтакте, Твиттер, Фейсбук, ОК - всё, что может быть) .

Составить таблицу, внести ссылки на аккаунты

и

Оценить активность по каждому:

- число подписчиков,

- (постов за последний месяц \ 30 дней)

Вовлечение:

- среднее число лайков,

- среднее число репостов,

- среднее число комментариев.

6 лет назад
SKDM
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад