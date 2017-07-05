Требуется сделать Email рассылку 1600 адресов. Письмо html тоже есть. Цену и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно нужно оставить 200 отзывов, плачу 800р каждому, нужно человек 10, пишите на почту, работа не сложная + график под себя.
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