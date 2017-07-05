Нужен человек для поиска картинок к статьям и последующей публикации статей в Wordpress. Обязательно: - Опыт работы в Photoshop для изменения размеров, сохранения "для web", уникализации картинок, если нужно. - Умение искать картинки с высокой уникальностью Задача: - Вы получаете ...