Наполнить базу данных 1 000 записей

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Необходимо через web интерфейс запостить вопросы 

Порядок действий: 

регистрируем e-mail через любой сервис регистрации почты : http://www.softo-mir.ru/pochta-bez-registracii/

заполняем анкету: придумываем имя, фамилию, аватарку, пол м/ж

добавляем вопрос: изображение, подпись к изображению, текст вопроса

от каждого пользователя можно постить в сутки максимум 2 вопроса.

6 лет назад
kirrus
Кирилл 
53 годаЛатвия
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад