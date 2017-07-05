Наполнить базу данных 1 000 записей

Нужен аккаунт с рейтингом чтобы разместить отзыв на flamp. Отзыв реальный, взят нашим журналистом у клиента по телефону.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо через web интерфейс запостить вопросы
Порядок действий:
регистрируем e-mail через любой сервис регистрации почты : http://www.softo-mir.ru/pochta-bez-registracii/
заполняем анкету: придумываем имя, фамилию, аватарку, пол м/ж
добавляем вопрос: изображение, подпись к изображению, текст вопроса
от каждого пользователя можно постить в сутки максимум 2 вопроса.
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