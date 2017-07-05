Наполнить базу данных 1 000 записей

Собрать данные по соцсетям всех губернаторов и администраций регионов Данные по http://governors.ru/ + актуализировать по Википедия (назначения на текущий момент) Найти все аккаунты (Вконтакте, Твиттер, Фейсбук, ОК - всё, что может быть) . Составить таблицу, внести ссылки на аккаунты и Оценить ...