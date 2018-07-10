PavlovSerg

Web-разработчик с огромным опытом работы. Более 10ти лет!

Огромный официальный опыт работы, как на маленьких, так и на крупных, с большой нагрузкой проектах.

Сайты любой сложности, доработка текущих сайтов и их обновление.

Опыт сетевого администрирования.

Выполнял работы для крупных компаний: cs-cart.com, molotok.ru, mail.ru, pravo.ru.

В данный момент работаю техническим директором.

Люблю свою работу и поэтому делаю её качественно и с гарантией.

Единственный способ делать работу хорошо – это любить её!

© Стив Джобс