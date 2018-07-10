PavlovSerg

Сергей Павлов PavlovSerg

 
37 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web-разработчик с огромным опытом работы. Более 10ти лет!

Огромный официальный опыт работы, как на маленьких, так и на крупных, с большой нагрузкой проектах.

Сайты любой сложности, доработка текущих сайтов и их обновление.

Опыт сетевого администрирования.

Выполнял работы для крупных компаний: cs-cart.com, molotok.rumail.ru, pravo.ru

В данный момент работаю техническим директором.

Люблю свою работу и поэтому делаю её качественно и с гарантией.

Единственный способ делать работу хорошо – это любить её!  

© Стив Джобс

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Прикрутить адаптивный admin-lte

    Имеется проект, написанный на yii (первая версия), на нем верстка bootstrap. Надо заменить полностью на адптив admin-lte. Сам проект вот https://stafcom.com/demo , авторизуйтесь для более детального просмотра. Данные для авторизации подставляются автоматически [email protected] demo

    Bootstrap
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Tomas_Lipton
Владимир 
27 летГрузия
9 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Прикрутить адаптивный admin-lte
Интересный проект. Четкая постановка задачи, быстрая и своевременная оплата.
Быстро вник в сложный проект, минимальное количество вопросов и все только по делу. Работа выполнена в срок. Рекомендую.
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