PavlovSerg

Имеется проект, написанный на yii (первая версия), на нем верстка bootstrap. Надо заменить полностью на адптив admin-lte. Сам проект вот https://stafcom.com/demo , авторизуйтесь для более детального просмотра. Данные для авторизации подставляются автоматически [email protected] demo
Web-разработчик с огромным опытом работы. Более 10ти лет!
Огромный официальный опыт работы, как на маленьких, так и на крупных, с большой нагрузкой проектах.
Сайты любой сложности, доработка текущих сайтов и их обновление.
Опыт сетевого администрирования.
Выполнял работы для крупных компаний: cs-cart.com, molotok.ru, mail.ru, pravo.ru.
В данный момент работаю техническим директором.
Люблю свою работу и поэтому делаю её качественно и с гарантией.
Единственный способ делать работу хорошо – это любить её!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$35
10 баллов
5 лет назад
Интересный проект. Четкая постановка задачи, быстрая и своевременная оплата.
Ответный отзыв
Быстро вник в сложный проект, минимальное количество вопросов и все только по делу. Работа выполнена в срок. Рекомендую.