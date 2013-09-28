Доработать тему для сайта с themeforest

Требуется сделать дизайн страницы. Общий дизайн есть, сайт работает, надо нарисовать внутренность еще одной страницы. Исходник дам. ТЗ дам. Результат нужен страница под верстку в psd . Опыт обязателен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
У меня есть эта тема: http://demo.themeprogress.com/garden/image-background-home/
PSD, верстка есть. Я веб-разработчик, мне нужна помощь дизайнера чтобы довести до ума.
Эта тема будет использоваться как одностраничный сайт компании по фроненд-разработке.
Мне надо:
1) логотип Garden в плавающем меню поменять на название моей компании. Тот же шрифт, просто открыть PSD, поменять, экспортировать в файл такого же размера
2) На указанном демо есть картинки на бекграунде. В материалах темы их нет, они с какого-то фотостока. Варианта два: найти их или подобрать подходящие по размеру и стилю. Хотелось бы, чтобы белый текст на их фоне читался нормально. На демо эта проблема есть.
3) В разделе Services есть иконки на виды сервисов. У меня они вообще другие:
- ExtJS. Работа с этим фреймворком http://www.sencha.com/products/extjs/ хотелось бы его иконку, но в стиле как на теме.
- Sencha touch. Вот этот фреймворк http://www.sencha.com/products/touch/ аналогично, хотелось бы его иконку\
- jQuery plugins. Иконка - вариации на тему jquery, plugin
- MVC apps. Варианты: сложное приложения, MVC-паттерн, иконка backbone.js и/или EmberJS
- responsive html/css. Идей нет. но иконка нужна :-)
- Architecture design. Разработка архитектуры, консультирование
Нужны только сами иконки в белом цвете. Нарисовать или подобрать - не имеет значения. Для иконок там используется FontAwesome. Хотелось бы получить шрифт, в котором будут отрисованные иконки. Желательно упакованы все в один, но можно и отдельные шрифты. Шрифт крайне желателен, потому что тогда масштабируется все браузером.
4) Аватарки команды. Фоток у нас нет и пока сделать не можем (быстрее чем аватарки это не будет), поэтому ставим аватарки, которые должы подходить под архетипы. Можно с приколом (а-ля джедаи, ниндзи например или что-то типа того). Должны обязательно подходить под стиль сайта. 4 штуки:
- CEO, генеральный директор. М, 26 лет
- Менеджер, М, 23, оочень крутой гик
- Разработчик бекенда, М, 26, худощавый гик-параноик
- Фронтенд-разработчик, М, 28, гик-кореец
Сходство с реальным персонажем будет, естественно, отдаленное. Другого пока что не требуется.
Подобрать или нарисовать - без разницы.
Для всех работ предоставить исходные файлы (PSD или что там будет для шрифтов).
От вас требуется:
- сроки работы
- стоимость
- примеры иконок, шрифтовых. Если в шрифте не делали, то просто иконки. И уверены ли что справитесь?
- примеры аватарок
- примеры сайта с parallax-эффектом или любого где вы рисовали бекграунд на всю ширину и понимаете, как это должно делаться.
Заявки типа "можем сделать, пишите" можете оставить себе. Можете сделать - приложите что требуется.
В этом проекте мне важно чтобы стиль не был нарушен, вам надо вписаться в то что уже есть.
Я готов начать работу сразу как только договоримся, хоть сегодня. Чем раньше успеем закончить - тем лучше.
Предпочитаю локальных ребят (Николаев, Украина), но пообщаюсь со всеми.
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