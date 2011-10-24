konstantinmirin

У нашего агентства есть собственный фронтенд-фреймворк, аналогичный bootstrap, который необходимо использовать, поскольку он хорошо интегрируется с нашей CMS. От разработчика требуется: [list][*]Прекрасное владение SCSS и использование всех его преимуществ[*]Опыт использования систем сборки проектов (Grunt/gulp/webpack)[*]Умение работать с чужим ...
Константин konstantinmirinkonstantinmirin
- $800HTML-верстка13 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. У меня есть эта тема: http://demo.themeprogress.com/garden/image-background-home/ PSD, верстка есть. Я веб-разработчик, мне нужна помощь дизайнера чтобы довести до ума. Эта тема будет использоваться как одностраничный сайт компании по фроненд-разработке. Мне надо: 1) логотип Garden в плавающем меню поменять на ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Есть проект, на него есть диз в PSD на веб и на мобильное приложение. В существующем стиле по готовым мокам надо нарисовать оставшиеся скрины. 6 на веб и 3-4 на мобильное приложение. Срочно. Качественно. Начинать можно хоть ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Мы разрабатываем проект, аналог asana, но покруче, для управления проектами, организации встреч и т.п. Есть команда, нужно расширяться. Из задач, которые надо решать вам - omnisearch по всем сущностям, реализация прав доступа, нотификаций, регистрации по приглашению ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2500
Ищем человека в команду из нескольких верстальщиков на 2-2.5 месяца. Задача - по готовым требованиям и скринам сверстать 25-30 скринов под десктоп, планшет, мобилку. Требования: - опыт от 2х лет. Нас не интересуют начинающие, это не проект ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Идея простая. Юзер ставит себе прогу, кооторая регистрируется в скайпе через их Skype API. Дальше при каждом звонке она пишет аудиофайл (wav, mp3 - без разницы) с разговором. ВАЖНО! Надо получить аудио каждого собеседника по ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищу дизайнера на проект. Небольшой, но если друг друга устроим, работа есть еще, практически постоянно. Главное направление нашей работы - CRM-системы выполненные как RIA-приложения. Специфику могу пояснить в личке или во время звонка в скайпе. На систему ...Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Мы ищем человека в команду, у которого будут так же гореть глаза, как и у остальных и который будет сочетать страсть к созданию клёвых штук с профессионализмом. Вы будете работать PHP-разработчиком в проекте, относящемся к телеком ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть задача учет времени работы сотрудников. Дело не в жестком контроле, а в том, что люди просто забывают, в какие интервалы они работали, забывают отметить уход/приход, что выливается в очень неприятные разговоры с ними и ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Мы расположены в Николаеве, Украина. Удобнее всего, если вы тоже здесь или близко. Есть сервер, на котором надо поднять XEN, поставить виртуалки с ОС для разработки, тестирования (+x-server), баг-трекинга и IP-телефонии (Asteriks). Организовать систему бекапов и ...Системное администрирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
ПРОБЛЕМА. Имеем проект, в котором клиент хочет печатать свои чеки сразу на принтер. У чека сложное форматирование, поэтому было принято решение генерировть PDF, который потом передавать Java-applet'у вместе с названием принтера в системе, на который печатать. Апплет ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад