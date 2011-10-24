konstantinmirin

Константин konstantinmirin

 
36 летУкраина/Николаев
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Аккуратная верстка на кастомном фреймворке

    $800

    У нашего агентства есть собственный фронтенд-фреймворк, аналогичный bootstrap, который необходимо использовать, поскольку он хорошо интегрируется с нашей CMS. От разработчика требуется: [list][*]Прекрасное владение SCSS и использование всех его преимуществ[*]Опыт использования систем сборки проектов (Grunt/gulp/webpack)[*]Умение работать с чужим ...

    AndroidCSSiOSBootstrapSCSSGulp
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать тему для сайта с themeforest

    Здравствуйте. У меня есть эта тема: http://demo.themeprogress.com/garden/image-background-home/ PSD, верстка есть. Я веб-разработчик, мне нужна помощь дизайнера чтобы довести до ума. Эта тема будет использоваться как одностраничный сайт компании по фроненд-разработке. Мне надо: 1) логотип Garden в плавающем меню поменять на ...

    HTMLCSSjQuery
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доделать страницы сайта и мобильного приложения

    $500

    Есть проект, на него есть диз в PSD на веб и на мобильное приложение. В существующем стиле по готовым мокам надо нарисовать оставшиеся скрины. 6 на веб и 3-4 на мобильное приложение. Срочно. Качественно. Начинать можно хоть ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • RoR разработчик на проект-аналог Asana, Treambox

    $2500

    Мы разрабатываем проект, аналог asana, но покруче, для управления проектами, организации встреч и т.п. Есть команда, нужно расширяться. Из задач, которые надо решать вам - omnisearch по всем сущностям, реализация прав доступа, нотификаций, регистрации по приглашению ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Bootstrap верстка

    $2500

    Ищем человека в команду из нескольких верстальщиков на 2-2.5 месяца. Задача - по готовым требованиям и скринам сверстать 25-30 скринов под десктоп, планшет, мобилку. Требования: - опыт от 2х лет. Нас не интересуют начинающие, это не проект ...

    BootstrapSCSSSASS
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Записать разговор в скайпе по каналам

    Идея простая. Юзер ставит себе прогу, кооторая регистрируется в скайпе через их Skype API. Дальше при каждом звонке она пишет аудиофайл (wav, mp3 - без разницы) с разговором. ВАЖНО! Надо получить аудио каждого собеседника по ...

    LinuxJava
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Document management system design

    Ищу дизайнера на проект. Небольшой, но если друг друга устроим, работа есть еще, практически постоянно. Главное направление нашей работы - CRM-системы выполненные как RIA-приложения. Специфику могу пояснить в личке или во время звонка в скайпе. На систему ...

    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Yii PHP Developer

    $1000

    Мы ищем человека в команду, у которого будут так же гореть глаза, как и у остальных и который будет сочетать страсть к созданию клёвых штук с профессионализмом. Вы будете работать PHP-разработчиком в проекте, относящемся к телеком ...

    PHPMySQLHTMLCSSLinuxAjaxYiiSymfony
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контроль активности сотрудников

    $100

    Есть задача учет времени работы сотрудников. Дело не в жестком контроле, а в том, что люди просто забывают, в какие интервалы они работали, забывают отметить уход/приход, что выливается в очень неприятные разговоры с ними и ...

    LinuxUbuntuDebianJavaBash
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить сервер для web-development компании

    Мы расположены в Николаеве, Украина. Удобнее всего, если вы тоже здесь или близко. Есть сервер, на котором надо поднять XEN, поставить виртуалки с ОС для разработки, тестирования (+x-server), баг-трекинга и IP-телефонии (Asteriks). Организовать систему бекапов и ...

    Системное администрирование11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Консультация и исправление Java-апплета

    $500

    ПРОБЛЕМА. Имеем проект, в котором клиент хочет печатать свои чеки сразу на принтер. У чека сложное форматирование, поэтому было принято решение генерировть PDF, который потом передавать Java-applet'у вместе с названием принтера в системе, на который печатать. Апплет ...

    ApacheJava
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад