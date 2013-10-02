Консультация по Лендингу

Здравствуйте! 1) Нужно сделать дизайн фона с отсылкой к Италии (для сайта irbis-td.ru). Нужен только дизайн готовый для HTML-верстки (верстку будет делать другой специалист). См. "Схема страницы с разметкой фона" во вложении к проекту. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Только для знатоков Landing Page.
Ищу специалиста, который сможет проконсультировать, подсказать и т.п. по Лендинг - сайту.
А именно: цветовая схема, наполнение, расстановка блоков, количество материала и т.п.
Консультация по скайпу.
Пишите стоимость за час.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
Просьба заявки не оформлять, исполнитель нашёлся! --------------------------------- Есть прототип главной страницы. Нужно сделать диз из компонентов по образцу. На выходе должно получиться юзабильно и креативно.Завершен10 лет назад
Есть сайт нужно изменить дизайн .Изменить кнопки фон,желательно в ближайшие сроки,добавить страницы, нужна консультация грамотного специалиста.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $450
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! В приложении бриф на создание дизайна сайта по продаже сувениров, и оказанию услуг лазерной графики. также в приложении логотип (сразу просим: не кидайте в нас камни за него, это сделал заказчик и хочет именно ...Завершен10 лет назад
Вот сайт http://novosibirsk.remont-alliance.ru/ переделать под меня - изменить название, телефоны. адрес. Форма обратной связи Основное требование- инструкции, что-бы я мог сам вносить изменения в сайт- вводить новый текст, новые картинки и тдДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходим доработать оставшиеся пункты меню http://vet-03.nethouse.ru/uslugi-na-domu-veterinara Образец смотрите в приложении Выберу исполнителя с минимальной ценой за услугу (не готов платить 20$. Предлагайте меньше) потому что все что нужно сделать уже сделано (разработан макет, подобрана цветовая гама и все ...Завершен10 лет назад
- $250
Нашли дизайн на templatemonster.com который понравился, хочется в таком же стиле дизайн для нашего сайта.Завершен10 лет назад
- $50
Фирма производства мебели на заказ. В схеме написано какие блоки должны быть обязательно, акцию и гарантии можно просто выделить отдельным куском текста на странице, т.к. акция одна и о гарантиях два с половиной слова, блок ...Завершен10 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн посадочной страницы по приложенному макету. (под верстку, или дизайн + верстка) Для выбора необходимо представить 3 разных варианта дизайна (черновики), а затем отработать выбранный. Тематика сайта - заработок, деньги. Цветовая гамма не существенна, сайты ...Завершен10 лет назад
Необходим дизайн интервент-магазина на уже установленной на хостинг платформе WP.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад