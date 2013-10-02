Консультация по Лендингу

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! В приложении бриф на создание дизайна сайта по продаже сувениров, и оказанию услуг лазерной графики. также в приложении логотип (сразу просим: не кидайте в нас камни за него, это сделал заказчик и хочет именно ...