Дизайн сайта (лазерная графика)

# 1 — $ 450

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

В приложении бриф на создание дизайна сайта по продаже сувениров, и оказанию услуг лазерной графики.

также в приложении логотип (сразу просим: не кидайте в нас камни за него, это сделал заказчик и хочет именно его).

исходник логотипа: http://files.mail.ru/B06DFE6455DB449FA297F6B28CC0F327

оцениваем главную страницу.