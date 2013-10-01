Дизайн главной страницы

Сайт по строительству деревянных домов. КиевДревСтрой --- Слоган: Дом который другие делают за 2 месяца - мв сделаем за 28 дней! Сделать логотип Горизонтальное меню: Главная -- О нас -- Деревянные дома (выпадка 3 уровня) -- Услуги (Выпадка) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Фирма производства мебели на заказ. В схеме написано какие блоки должны быть обязательно, акцию и гарантии можно просто выделить отдельным куском текста на странице, т.к. акция одна и о гарантиях два с половиной слова, блок с контактами так же можно полностью уместить где-нибудь вверху сайта.
Цветовая палитра постельных тонов. Можно в темных тонах,но не мрачно, не ярко.
- Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн посадочной страницы по приложенному макету. (под верстку, или дизайн + верстка) Для выбора необходимо представить 3 разных варианта дизайна (черновики), а затем отработать выбранный. Тематика сайта - заработок, деньги. Цветовая гамма не существенна, сайты ...Завершен10 лет назад
Необходим дизайн интервент-магазина на уже установленной на хостинг платформе WP.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется веб-дизайнер для постоянного сотрудничества. Проекты бывают с разной периодичностью. Может быть один за два месяца, а может и пять 5 проектов в месяц. За дизайн полного сайта, начиная с главной и заканчивая внутренними, оплата ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
необходимо на основе имеющегося шаблона для сервиса insales нарисовать и разверстать шаблон по техзаданию. Важно соблюдение сроков и наличие у Вас skype. От Вас сроки и ценыДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Дизайн лендинга по наращиванию волос. Есть пример понравившегося лендинга. нужно сделать наподобие.Завершен10 лет назад
- $100
Необходимо предложить вариант логотипа для сайта www.stroyunivermag.ru - портал о стройке и ремонте. Также необходимо предложить вариант ре-дизайна шапки сайта или целиком главной страницы в соответствии с предложенным логотипом.Завершен10 лет назад
- $50
Разработка лендинга задание в приложение сроки сегодня бюджет до 1500 рублейЗавершен10 лет назад
Сайт www.yarec.ru Ярец - молодой бобр. Нужно сделать бобра в виде статуетки, в дольнейшем он будет и символикой общества. Хотелось бы без острых углов, бобр металлический или золотой, в теплых тонах. Можно нарисовать космос, в правом углу уголок ...Завершен10 лет назад