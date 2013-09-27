Требуется веб-дизайнер для постоянного сотрудничества. Проекты бывают с разной периодичностью. Может быть один за два месяца, а может и пять 5 проектов в месяц. За дизайн полного сайта, начиная с главной и заканчивая внутренними, оплата от 2 до 8 т.р. в зависимости от общего бюджета и сложности проекта.

Оплата — 50% после утверждения макета главной страницы, остальные 50% — после утверждения всех внутренних. Если, по каким-то причинам, главная не устраивает, то оплаты за нее нет, без объяснения причин. вы вправе использовать разработанный макет по своему усмотрению в дальнейшем.

Все права на дизайн, его использование, правку, размещение на нем своих копирайтов остаются после оплаты проекта только за мной.

В личку не писать, только в вакансию, и только с портфолио и отзывами.