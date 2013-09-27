Макет во вложении. Устраивает структура: центральный промо баннер, калькулятор для расчета потолков, карусель баннеров с конкретными предложениями потолков.

Задача: получить заявку с главной, либо увести с главной на конкретные предложения потолков, где клиент смог бы сориентироваться в выборе и опять таки оформить заказ и отправить заявку.

Не нравится:

1) Сайт выглядит дешево, а не как продуманный до мелочей сайт федеральной компании, с учетом последних тенденций.

2) Калькулятор не интуитивно понятный, нет ассоциации, что это расчет и он полезен. Многим кажется, что это регистрация на портале, (возможно нарушена логика, сначала расчет потом звонок, но звонок должен быть возможен и без расчета). Жуткий желтый цвет.

3) Главная не выглядит как единое целое, как будто все элементы либо разрознены, либо не в едином стиле, не коррелируют между собой. Много нареканий к шрифтам. К примеру в подвале на меню совершенно нет желания кликать, в шапке "бесплатный вызов" и "оплата заказа" тоже не вызывают желания к взаимодействию. Не понятно правильно ли выбраны меж строчные расстояния и расстояния м\у буквами.

4) В шапке должно быть два телефона, региональный и федеральный 8 800 200 00 92

5) Добавить новости было бы неплохо. Чтобы клиенты понимали, что сайт живой и актуальный

Предлагаю вам либо доработать, либо сохраняя структуру предложить вообще новый макет.

Укажите кошелек на я.деньги, для оплаты