Дизайн лендинга

$100
Дизайн сайтовЗавершен17 заявок203 просмотра
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Дизайн лендинга по наращиванию волос. Есть пример понравившегося лендинга. нужно сделать наподобие.

Дизайн лендинга
10 лет назад
web-symmetria
Надежда 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
himrina
Ирина 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
10 лет назад
$100
2 дня
Очень понравилось работать с дизайнером! Качественная работа, все вовремя. Даже не смотря на то, что с нами было сложно работать. Результатом очень довольны.
Все на высоте. Рекомендую.
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