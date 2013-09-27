Изменить дизайн сайта.

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки224 просмотра
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Вот сайт http://novosibirsk.remont-alliance.ru/ переделать под меня - изменить название, телефоны. адрес. Форма обратной связи Основное требование- инструкции, что-бы я мог сам вносить изменения в сайт- вводить новый текст, новые картинки и тд

Дизайн сайта
10 лет назад
pirania39
69 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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