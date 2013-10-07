Доработать картинки (услуги на сайте) по образцу

Нашли дизайн на templatemonster.com который понравился, хочется в таком же стиле дизайн для нашего сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим доработать оставшиеся пункты меню
http://vet-03.nethouse.ru/uslugi-na-domu-veterinara
Образец смотрите в приложении
Выберу исполнителя с минимальной ценой за услугу (не готов платить 20$. Предлагайте меньше) потому что все что нужно сделать уже сделано (разработан макет, подобрана цветовая гама и все остальные тонкоси) за вами осталось только повторить то же самое на остальных 13 пунктах с небольшими доработками и с ТЕМИ ЖЕ КАРТИНКАМИ. Исходник если надо - есть. Просто бери и делай!
По срокам: 1-3дня
Отличное задание для того, кто только начал работать на веблансере и очень хочет получить первый положительный отзыв
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