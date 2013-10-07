Доработать картинки (услуги на сайте) по образцу

Необходим доработать оставшиеся пункты меню

http://vet-03.nethouse.ru/uslugi-na-domu-veterinara

Образец смотрите в приложении

Выберу исполнителя с минимальной ценой за услугу (не готов платить 20$. Предлагайте меньше) потому что все что нужно сделать уже сделано (разработан макет, подобрана цветовая гама и все остальные тонкоси) за вами осталось только повторить то же самое на остальных 13 пунктах с небольшими доработками и с ТЕМИ ЖЕ КАРТИНКАМИ. Исходник если надо - есть. Просто бери и делай!

По срокам: 1-3дня

Отличное задание для того, кто только начал работать на веблансере и очень хочет получить первый положительный отзыв

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