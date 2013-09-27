Сделать фон для сайта

Здравствуйте!

1) Нужно сделать дизайн фона с отсылкой к Италии (для сайта irbis-td.ru). Нужен только дизайн готовый для HTML-верстки (верстку будет делать другой специалист). См. "Схема страницы с разметкой фона" во вложении к проекту.

2) Идея дизайна фона заключается в том, чтобы посетитель сайта понимал, что дверные ручки, представленные на сайте, изготавливаются в Италии.

3) Фон должен быть в виде повторяющегося узора, примерно 1000-2000 пикселей.

4) Нужно учесть тот факт, что сайт могут смотреть на разных по ширине мониторах. Мобильные в расчет не берем.

5) Можно сделать фон на нескольких слоях (используя возможности PNG), если это лучше открывает тему.

6) Требования к размерам файлов особых нет, но в пределах разумного конечно.

7) Формат файлов JPG или PNG.

8) Фон по стилю должен быть согласован с существующем стилем сайта.

9) Можно делать как в схеме указано 80%, а можно и 100% – это на усмотрение дизайнера.