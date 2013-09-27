Сделать фон для сайта

Просьба заявки не оформлять, исполнитель нашёлся! --------------------------------- Есть прототип главной страницы. Нужно сделать диз из компонентов по образцу. На выходе должно получиться юзабильно и креативно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
1) Нужно сделать дизайн фона с отсылкой к Италии (для сайта irbis-td.ru). Нужен только дизайн готовый для HTML-верстки (верстку будет делать другой специалист). См. "Схема страницы с разметкой фона" во вложении к проекту.
2) Идея дизайна фона заключается в том, чтобы посетитель сайта понимал, что дверные ручки, представленные на сайте, изготавливаются в Италии.
3) Фон должен быть в виде повторяющегося узора, примерно 1000-2000 пикселей.
4) Нужно учесть тот факт, что сайт могут смотреть на разных по ширине мониторах. Мобильные в расчет не берем.
5) Можно сделать фон на нескольких слоях (используя возможности PNG), если это лучше открывает тему.
6) Требования к размерам файлов особых нет, но в пределах разумного конечно.
7) Формат файлов JPG или PNG.
8) Фон по стилю должен быть согласован с существующем стилем сайта.
9) Можно делать как в схеме указано 80%, а можно и 100% – это на усмотрение дизайнера.
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