Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок164 просмотра
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Есть прототип главной страницы. Нужно сделать диз из компонентов по образцу. На выходе должно получиться юзабильно и креативно.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
10 лет назад
vitaly2009
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
123neoc
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов(-3)
10 лет назад
$50
2 дня
У Константина получилось создать простой и креативный макет. Учел все мои пожелания и замечания, добавил своих идей. Быстро переделал, где попросил. Рекомендую как специалиста
Очень хороший заказчик при общении очень легко и понятно. Спасибо ему за работу рад сотрудничеству.
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