Редизайн сайта

Есть сайт нужно изменить дизайн .Изменить кнопки фон,желательно в ближайшие сроки,добавить страницы, нужна консультация грамотного специалиста.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Просьба заявки не оформлять, исполнитель нашёлся!
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Есть прототип главной страницы. Нужно сделать диз из компонентов по образцу. На выходе должно получиться юзабильно и креативно.
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