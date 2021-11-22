MQL_Programmer

Николай MQL_Programmer

 
47 летУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создаю софт для финансовых рынков

API биткоин бирж, также форкаю битки, делаю биткоин биржи, миксеры, ММ алгоритмы, роботы любой сложности и т.д. 

Программирую торговых роботов на языках mql4, mql5, ActFX, QLua, API QUIK, C# NinjaTrader 7.0, JForex, cTrader(cAlgo), FIX, API многих бирж. На рынке с 2004 года! 

C++ C# .NET, Java, Delphi, Assembler x86 – только проекты связанные с фин. рынками 

PHP(yii/yii2, laravel), jquery, ajax, angular, node,js – только проекты связанные с фин. рынками 

PHPJavascriptLaravelDelphijQueryAjaxAngularJavaYii
Прикладное ПО
нет отзывов
$20/час
от $100от 7 дней
#387