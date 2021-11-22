Создаю софт для финансовых рынков

API биткоин бирж, также форкаю битки, делаю биткоин биржи, миксеры, ММ алгоритмы, роботы любой сложности и т.д.

Программирую торговых роботов на языках mql4, mql5, ActFX, QLua, API QUIK, C# NinjaTrader 7.0, JForex, cTrader(cAlgo), FIX, API многих бирж. На рынке с 2004 года!

C++ C# .NET, Java, Delphi, Assembler x86 – только проекты связанные с фин. рынками

PHP(yii/yii2, laravel), jquery, ajax, angular, node,js – только проекты связанные с фин. рынками