AlexCurtic

Алексей AlexCurtic

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Статьи по Minecraft

    Здравствуйте! Есть 20 флеш-игр Minecraft, нужно к каждой игре составить грамотное описание объемом 1 000 символов каждая! Спасибо!

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подключить платежную систему

    Здравствуйте! На сайте установлен плагин, который позволяет публиковать статьи пользователями, нужно подключить платежную систему: https://kaznachey.ua/integration/formapi для возможности оплатить публикацию статьи. После заполнения формы, пользователь должен произвести оплату, далее статья ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Платное добавление статей

    Здравствуйте! Сайт на CMS Wordpress. Каталог специалистов, каждый посетитель может через форму добавить запись содержащую его данные: ФИО, фото, специализация. Эти данные добавляются в виде стандартных ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Выборка запросов из базы Пастухова

    Здравствуйте уважаемые пользователи! Необходимо сделать выборку по "Русской базе Яндекса" ключевых фраз из базы Пастухова. Ключевые фразы, частотности и список стоп-слов предоставлю выбранному исполнителю. Интересует стоимость ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
2 балла
10 лет назад
Подключить платежную систему
WordPress
Заказчик исчез после выполнения мною работы. Оплаты естественно не было