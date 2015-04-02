mshaidulatov

Написать скрипт аналогичный плагину для wordpress better seo images.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать сайт на neat/bourbon. Детали в личку. Спасибо.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Верстка на бурбоне. Детали скину в личку.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сверстать страницы в приложенном pdf файле. Кроме последней. Желательно SASS/Bourbon, но принципиального значения не имеет. Главное, чтобы все было аккуратно.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно переписать основной скрипт плагины seo optimized images (архив приложен). То есть функционально и визуально пусть остается таким же, но чтобы не было претензий со стороны правообладателя относительно его дальнейшей доработки и изменения.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $10
1. Создать тему wordpress, натянуть существующую верстку на сайт. Шаблоны page, список постов, пост (идентично с page), search (идентично с page), галерея. 2. Проверить страницы контента и заменить порядка 5 таблиц на адаптивную сетку по ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется человек для развертывания сайтов на wp (натягивание верстки). Необходимо также заменить некоторые компоненты на адаптивные по стандартному алгоритму. От 5 до 10 в месяц. Примеры версток при обсуждении. Необходимы элементарные знания html/css, php, wordpress. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Скрипт написан под mootools. От него полностью отказываемся, поэтому нужно переписать на jquery. см. приложенный файлВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть git сервер, есть тестовый сервер на котором в субдоменах большое количество тестовых сайтов. Есть рабочие сайты, которые частично на том же сервере, частично на других хостингах. На тестовый сервер можно получить ssh. Не на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу квалифицированного верстальщика для регулярных работ по верстке. 5-15 версток в месяц. Пока что на временной основе. Верстка responsive, так и fixed. Верстки простые. Знание jquery, bootstrap, git приветствуется, но не обязательны. Ориентировочная цена за ...HTML-верстка25 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть две задачи. 1. Рассылка инвойсов клиентам. Администратор заливает файл и данные счета для конкретного клиента. Клиент может посмотреть выставленные счета. Администратор может также изменить статус счет на "оплачен" или "отменен". Свойства инвойса: клиентский id, сумма, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Пофиксить баг в обновлении корзины php. две кнопки. по одной переход на страницу оплаты. по другой - обновление корзины. Сейчас просто переход, обновление не работает.Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
Нужно сделать простенькое приложение для финансового анализа состояния предприятия по балансу. Интерфейсы приложены. Все расчеты сделаны в excel. Нужно перенести модель в отдельное приложение. Язык реализации не принципиален. Срок - сегодня, максимум - завтра. Все ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад