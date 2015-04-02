mshaidulatov

Шайдулатов mshaidulatov

 
44 годаРоссия/Казань
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sergej2014
27 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Верстка внутренних страниц
Отличный заказчик, рекомендую!
Замечательный разработчик. Внимательно знакомится с заданием. Выполняет в срок и аккуратно. Рекомендую.
Ответный отзыв
loginov123
Максим 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Переписать скрипт на jquery
Хороший заказчик. Задание было понятно описано. Оплата вовремя.
Задача мелкая, но выполнена очень быстро, качественно и без лишних вопросов. Все по делу.
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