Andrey_Sivak

Андрей Сивак Andrey_Sivak

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Сайты/приложения. html/css/js/vue. php/laravel/wordpress

Приветствую! Занимаюсь веб-разработкой 3 года, использую webpack для сборки фронтенда, хорошо владею css flex-box, grid, css animation. Хорошо владею javascript, стараюсь не использовать в проектах лишних библиотек, оптимизирую картинки, использую svg, что позволяет добиться высокой скорости загрузки страниц. Для сложных проектов vue.js, vuetify.js, rx.js. Знаю php, использую laravel для бэкенда, для простых проектов wordpress.

Соц сети:

fb - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010958419063

twitter - https://twitter.com/Andrey06692834

linkedIn - https://www.linkedin.com/in/andrey-sivak-a22b891a8/

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Отзывы заказчиков

rudolfkopytov
Рудольф 
55 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$270
10 баллов
4 года назад
Сверcтать макет из Figma, Добавить анимацию по примеру
Figma
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