Сайты/приложения. html/css/js/vue. php/laravel/wordpress
Приветствую! Занимаюсь веб-разработкой 3 года, использую webpack для сборки фронтенда, хорошо владею css flex-box, grid, css animation. Хорошо владею javascript, стараюсь не использовать в проектах лишних библиотек, оптимизирую картинки, использую svg, что позволяет добиться высокой скорости загрузки страниц. Для сложных проектов vue.js, vuetify.js, rx.js. Знаю php, использую laravel для бэкенда, для простых проектов wordpress.
Соц сети:
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twitter - https://twitter.com/Andrey06692834
linkedIn - https://www.linkedin.com/in/andrey-sivak-a22b891a8/
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Отзывы заказчиков
$270
10 баллов
4 года назад
Figma
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!