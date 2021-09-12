Сайты/приложения. html/css/js/vue. php/laravel/wordpress

Приветствую! Занимаюсь веб-разработкой 3 года, использую webpack для сборки фронтенда, хорошо владею css flex-box, grid, css animation. Хорошо владею javascript, стараюсь не использовать в проектах лишних библиотек, оптимизирую картинки, использую svg, что позволяет добиться высокой скорости загрузки страниц. Для сложных проектов vue.js, vuetify.js, rx.js. Знаю php, использую laravel для бэкенда, для простых проектов wordpress.

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