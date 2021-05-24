Нужен сайт?!Обращайтесь, не пожалеете!

Здравствуйте! Меня зовут Игорь, развиваю умения в области разработкой сайтов. Это мое хобби.

Я человек ответственный, адекватно смотрю на вещи, поэтому работу выполняю качественно и в срок.

Знания, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность.

Адаптивная верстка.

БЭМ

Flexbox

SCSS

Gulp

Адаптация картинок

Внедрение плагинов.

Оптимизированный код, сайт без проблем можно интегрировать в CMS систему

Всегда на связи:

email:[email protected]

WhatsApp:+79514980172