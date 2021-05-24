Нужен сайт?!Обращайтесь, не пожалеете!
Здравствуйте! Меня зовут Игорь, развиваю умения в области разработкой сайтов. Это мое хобби.
Я человек ответственный, адекватно смотрю на вещи, поэтому работу выполняю качественно и в срок.
Знания, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность.
- Адаптивная верстка.
- БЭМ
- Flexbox
- SCSS
- Gulp
- Адаптация картинок
- Внедрение плагинов.
- Оптимизированный код, сайт без проблем можно интегрировать в CMS систему
email:[email protected]
WhatsApp:+79514980172
Действие аккаунта приостановлено!