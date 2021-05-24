igorweblancer

Игорь igorweblancer

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Нужен сайт?!Обращайтесь, не пожалеете!

Здравствуйте! Меня зовут Игорь, развиваю умения в области разработкой сайтов. Это мое хобби.

Я человек ответственный, адекватно смотрю на вещи, поэтому работу выполняю качественно и в срок.

Знания, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность.
  • Адаптивная верстка.
  • БЭМ
  • Flexbox
  • SCSS
  • Gulp
  • Адаптация картинок
  • Внедрение плагинов.
  • Оптимизированный код, сайт без проблем можно интегрировать в CMS систему
Всегда на связи:

email:[email protected]

WhatsApp:+79514980172

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