Dive into ambient oblivion
Здравствуйте!
Мы — Dao Development. Наша команда работает над созданием лендингов. В наши услуги входят дизайн, адаптация под все
устройства, верстка, а также загрузка лендинга на хостинг.
При верстке мы работаем со связкой gulp + sass + BEM, в качестве системы управления используется WordPress.
Мы с любовью относимся к делу, ведь для нас это не только работа, но и
творчество. Нам важно, чтобы по результатам работы у Вас осталось
хорошее впечатление от конечного продукта и от сотрудничества.
Действие аккаунта приостановлено!
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