sonna1

Роман Петров sonna1

 
34 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$232
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
17
безопасных платежей

  • Монтаж видео

    $25

    Монтаж для Виталий Радованский[url=https://www.weblancer.net/users/bfz/]Виталий Радованский[/url]  [url=https://www.weblancer.net/users/bfz/]Виталий Радованский[/url]

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создание и монтаж YT видео

    $25

    Здравствуйте. На ютуб-канал требуется постоянный монтажёр. Пример готового видео, примерно такие видео нужно создавать – [url=https://disk.yandex.by/i/yZZQlkQU8ZoyFg]disk.yandex.by/i/yZZQlkQU...[/url] Текст этого видео – [url=https://disk.yandex.by/i/iVtHPVtn_U01mg]disk.yandex.by/i/iVtHPVtn...[/url] Как проходит работа: 1 Получаете ворд документ+озвучку 2 Получаете весь необходимый медиа-контент для производства видео 3 Получаете документ с ...

    Видеомонтаж31 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание хронометражей на 10 видео по плану

    $135

    Ищу человека для написания хронометражей для ютуб канала Что такое хронометражи и в чём заключается суть работы? Посмотрите, пожалуйста, это видео, где я рассказал основные моменты этой работы - [url=https://youtu.be/Z-GvKYmD1nY]https://youtu.be/Z-GvKYmD1nY[/url] Чтобы успешно выполнить эту работу, ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
Royce9
22 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$150
10 баллов
2 года назад
Монтаж видео
Четко поставленная задача, быстрая оплата. Рад сотрудничеству!
Всё отлично
Ответный отзыв
bfz
38 летУкраина
3 года в сервисе
Был
11 дней назад
$75
10 баллов
2 года назад
Монтаж видео
Предельно чёткая постановка задачи, моментальная оплата, адекватная коммуникация. Однозначно рекомендую заказчика к сотрудничеству.
Всё отлично. Исполнителя рекомендую
Ответный отзыв
themrusgame
Амир 
19 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
3 года назад
Помочь скачать с сайта и показать как это сделали
Сотрудничеством с данным заказчиком доволен! Четко описал задание, моментально ответил и оплатил. Рекомендую данного заказчика!!!
Спасибо данному исполнителю
Ответный отзыв