Монтаж видео, 8-10 минут, по заранее оговоренным условиям.
- $25Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
- $25
Монтаж для Виталий Радованский[url=https://www.weblancer.net/users/bfz/]Виталий Радованский[/url] [url=https://www.weblancer.net/users/bfz/]Виталий Радованский[/url]Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
- $25
Здравствуйте. На ютуб-канал требуется постоянный монтажёр. Пример готового видео, примерно такие видео нужно создавать – [url=https://disk.yandex.by/i/yZZQlkQU8ZoyFg]disk.yandex.by/i/yZZQlkQU...[/url] Текст этого видео – [url=https://disk.yandex.by/i/iVtHPVtn_U01mg]disk.yandex.by/i/iVtHPVtn...[/url] Как проходит работа: 1 Получаете ворд документ+озвучку 2 Получаете весь необходимый медиа-контент для производства видео 3 Получаете документ с ...Видеомонтаж31 заявкаЗакрыт2 года назад
- $135
Ищу человека для написания хронометражей для ютуб канала Что такое хронометражи и в чём заключается суть работы? Посмотрите, пожалуйста, это видео, где я рассказал основные моменты этой работы - [url=https://youtu.be/Z-GvKYmD1nY]https://youtu.be/Z-GvKYmD1nY[/url] Чтобы успешно выполнить эту работу, ...Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $23
Создание хронометражей для Михаил КнязькинСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $7
Нужно скачать видео в наилучшем качестве с сайта https://www.hawaiinewsnow.com/2021/02/11/business-owner-met-man-who-stole-him-ended-up-hiring-him/ И потом показать как вы это сделали.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад