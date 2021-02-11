Ищу человека для написания хронометражей для ютуб канала Что такое хронометражи и в чём заключается суть работы? Посмотрите, пожалуйста, это видео, где я рассказал основные моменты этой работы - [url=https://youtu.be/Z-GvKYmD1nY]https://youtu.be/Z-GvKYmD1nY[/url] Чтобы успешно выполнить эту работу, ...