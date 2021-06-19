Создание хронометражей на 10 видео по плану

Ищу человека для написания хронометражей для ютуб канала Что такое хронометражи и в чём заключается суть работы? Посмотрите, пожалуйста, это видео, где я рассказал основные моменты этой работы - https://youtu.be/Z-GvKYmD1nY Чтобы успешно выполнить эту работу, вам потребуется

1) Базовое знание английского (умение пользоваться переводчиком)

2) Умение искать информацию (фото, видео, социальные сети людей и т.п.)

3) Базовое понимание устройства видео.

Мы ищем человека на долгосрочную работу, поэтому поможем максимально с тестовым заданием и ответим на все вопросы.

Плюс этой работы - все хронометражи будут примерно одинаковыми, с одинаковыми элементами, переходами и т.п. Т.е. вам нужно будет хорошенько разобраться с первыми хронометражами, далее просто делать по плану.