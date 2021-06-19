Всем привет! Ищу монтажера для интересного видео, проект серьезный, просьба чтобы подход был соотвествующий. Сразу же уточню условия оплаты о цене договоримся в личной беседе. Если нужны будут правки в монтаже ...
Создание хронометражей на 10 видео по плану
Ищу человека для написания хронометражей для ютуб канала Что такое хронометражи и в чём заключается суть работы? Посмотрите, пожалуйста, это видео, где я рассказал основные моменты этой работы - https://youtu.be/Z-GvKYmD1nY Чтобы успешно выполнить эту работу, вам потребуется
1) Базовое знание английского (умение пользоваться переводчиком)
2) Умение искать информацию (фото, видео, социальные сети людей и т.п.)
3) Базовое понимание устройства видео.
Мы ищем человека на долгосрочную работу, поэтому поможем максимально с тестовым заданием и ответим на все вопросы.
Плюс этой работы - все хронометражи будут примерно одинаковыми, с одинаковыми элементами, переходами и т.п. Т.е. вам нужно будет хорошенько разобраться с первыми хронометражами, далее просто делать по плану.
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