Написать текст из видео

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Закрыт33 заявки674 просмотра

Есть видео на ютубе, я скину полную расшифровку видео (текст всего что говорят)

Задача:

1) этот текст нужно оформить в адекватную статью для сайта

2) Добавить к статье 2-3 картинки тематически (из забугорных интернетов без водяного знака, картинки искать легко, тематика очень популярная)

Размер полной расшифровки 8600 символов с пробелами

видео длительностью 11 минут

В итоге сделать это статьей, может получится 4-6 тыс символов

цены не знаю, прицениваюсь. Чтобы запустить это на постоянный поток.

4 года назад
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