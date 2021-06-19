Маски в After Effects

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт21 заявка715 просмотров

Требуется маскирование для блюра в after effects различных предметов (сигарет, логотипов, алкоголя и т.п.). Если видели как по тв замазывают сигареты - это именно то, что нужно! Работы много.

Необходим навык работы с Adobe Premiere.

4 года назад
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