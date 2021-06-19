Маски в After Effects

Мне нужен кто то кто сможет сделать рекламный ролик в Фейсбук с рекламой продукта,связанного с лошадьми . Это сумка,сделанная для наездников и которая носится во время езды на лошадиБыло бы здорово увидеть лошадь в ролике,но ...